Morphinmangel im Kanton Bern – Notlage zwingt Spitäler und Heime zu kreativen Lösungen Reserven anzapfen und auf andere Arzneien ausweichen: Patientinnen und Patienten sind vom Morphinmangel wenig betroffen. Damaris Hohler

Aufgrund von Lieferengpässen herrscht ein Mangel am Schmerzmittel Morphin. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

In der Schweiz herrscht ein Engpass bei verschiedenen lebenswichtigen Arzneien – so auch beim Schmerzmittel Morphin. Das Schmerzmittel wird zur Behandlung starker und stärkster Schmerzen eingesetzt. Diese Knappheit führt gar dazu, dass Apotheken dazu angehalten sind, das Schmerzmittel seit dem 1. Mai nur noch in Teilmengen abzugeben, also nicht mehr als ganze Packungen. Diese Teilmengenabgabe war bis vor kurzem verboten. Was bedeutet der Engpass für die Versorgung im Kanton Bern? Wie stark sind Spitäler, Altersheime und Pflegeinstitutionen davon betroffen?