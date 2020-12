Corona-Hilfe der Stadt Bern – Nothilfe-Debatte findet noch dieses Jahr statt Am 17. Dezember debattiert das Berner Stadtparlament über städtische Corona-Notunterstützung. Vor zwei Wochen galt dies noch als zu ambitioniert. Christoph Hämmann

Auch wenn Restaurants wie das Luce am Berner Waisenhausplatz kreativ auf Corona reagieren: Viele Branchen und Betriebe leiden. Jetzt naht Notunterstützung von der Stadt. Foto: Raphael Moser

Jetzt also doch: An der letzten Sitzung des Berner Stadtrats in der laufenden Legislatur ist am 17. Dezember als allerletztes Traktandum «Kommunale Corona-Notunterstützung» angesetzt. «Unter Vorbehalt der Verabschiedung des Geschäfts durch den Gemeinderat am 9. Dezember und der Kommission für Soziales, Bildung und Kultur am 14. Dezember» ist hinter dem Eintrag auf der Traktandenliste vermerkt.

Es geht nun also Schlag auf Schlag: Innert zwei Wochen soll ein Projekt vorliegen und im Parlament verabschiedet werden, das den von Corona gebeutelten Berner Betrieben Soforthilfe ermöglichen soll. Noch Mitte November hatte Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) auf entsprechende Bitten zwar mit viel Verständnis reagiert und festgehalten, dass es in der zweiten Welle angesichts des zögerlichen Vorgehens von Bund und Kanton wohl städtische Unterstützung brauche.