50 Jahre Musikschule Thun – Noten, Finanzen und ein Wunsch prägen das Jubiläum Die Musikschule Region Thun schaut auf ein herausforderndes Jahr zurück. Das 50-Jahr-Jubiläum wird in den fünf Trägergemeinden gefeiert. Thomas Feuz

Solistin Sophia Josche mit Pianist Martin Klopfenstein. Foto: Thomas Feuz

Der musikalische Auftakt in der Campagne Bonstetten hätte stimmiger nicht sein können: Einfühlsam intonierte die 16-jährige Sophia Josche aus Tschingel das «Lied ohne Worte» von Mendelssohn, begleitet von Martin Klopfenstein am Flügel. Ganz ohne Worte ging es in der Delegiertenversammlung dann doch nicht. Zu reden gaben etwa die Rahmenbedingungen, wie teils rückläufige Schülerzahlen.