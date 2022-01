«Nicht identifiziertes Geschoss» – Nordkorea testet siebte Rakete in diesem Jahr Japan und Südkorea bestätigten den Start einer «möglichen ballistischen Rakete» von Nordkorea aus.

Bereits am 25. und 27. Januar hat Pyongyang Raketen und Marschflugkörper getestet. (27. Januar 2022) AFP/KCNA

Nordkorea hat offenbar erneut eine Rakete getestet. Wie das südkoreanische Militär mitteilte, feuerte Nordkorea am Sonntag ein zunächst «nicht identifiziertes Geschoss» auf das Meer östlich der koreanischen Halbinsel ab. Die japanische Küstenwache meldete den Start einer «möglichen ballistischen Rakete».

Sollte sich der Raketentest bestätigen, wäre es bereits der siebte in diesem Jahr. Zum letzten Mal hatte Nordkorea 2019 so viele Waffen getestet, nachdem die Verhandlungen zwischen Machthaber Kim Jong-un und dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump gescheitert waren. Seitdem sind die Gespräche mit den USA völlig ins Stocken geraten.

Zahlreiche Tests

Nordkorea hatte zuletzt am Dienstag und Donnerstag Raketen und Marschflugkörper getestet. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wurden bei dem Test am Dienstag Langstrecken-Marschflugkörper auf eine «1800 Kilometer entfernte Zielinsel» abgefeuert. Beim Start am Donnerstag seien dann zwei «taktische Lenkraketen» auf einer «Zielinsel» eingeschlagen.

Seit Anfang Januar hat Nordkorea noch mindestens vier weitere Waffentests vorgenommen, unter anderem mit Hyperschallraketen. Hyperschallraketen fliegen per Definition fünf Mal schneller als der Schall und können nur schwer abgefangen werden.

AFP/chk

