Über 500’000 Infizierte – Nordkorea meldet 21 weitere Todesfälle seit Corona-Ausbruch Nach einem mutmasslichen massiven Corona-Ausbruch hat Nordkorea 21 weitere «Fieber»-bedingte Todesfälle gemeldet. Zudem seien am Freitag 174’440 neue Fälle von Fiebererkrankungen registriert worden.

Die rund 25 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Nordkoreas sind nicht gegen das Coronavirus geimpft. AFP

Nordkorea hat erstmals einen massiven Corona-Ausbruch gemeldet.

Nun meldet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA 21 weitere Tote innerhalb von rund 48 Stunden.

Seit das Land den ersten Fall gemeldet hat, sollen sich über 500’000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Insgesamt erkrankten laut KCNA bislang landesweit 524’440 Menschen an Fieber, davon seien 234’630 inzwischen wieder vollständig genesen. Die Zahl der Todesfälle belaufe sich insgesamt auf 27 Menschen. Experten zufolge verfügt das international isolierte Land nicht über ausreichende Kapazitäten für Massentests.

Nordkorea hatte am Donnerstag den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren bestätigt. Bei Patienten, die in der Hauptstadt Pjöngjang an Fieber erkrankt waren, wurde demnach die hochansteckende Omikron-Variante BA.2 nachgewiesen. Machthaber Kim Jong Un ordnete landesweite Lockdowns an.

«Grosse Unruhen im Land»

Auf einer Sitzung des Politbüros sagte Kim laut KCNA am Freitag, der Ausbruch habe «grosse Unruhe» im Land ausgelöst. Er sei jedoch zuversichtlich, dass «wir diese bösartige Infektionskrankheit innerhalb kürzester Zeit überwinden können». Auf der Sitzung wurde laut KCNA über die Verteilung von Notfallmedikamenten und Behandlungsmethoden beraten.

In staatlichen Medien hiess es, die bisherigen Todesfälle seien «auf Fahrlässigkeit, einschliesslich einer Überdosierung von Medikamenten, aufgrund mangelnder Kenntnisse über wissenschaftliche Behandlungsmethoden» zurückzuführen.

Kim kündigte an, Pjöngjang werde sich bei den landesweiten Lockdowns am Modell Chinas orientieren. Nordkorea sollte «von den Erfahrungen und fruchtbaren Erfolgen» Chinas lernen. Peking verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie, kämpft derzeit allerdings selbst mit Corona-Ausbrüchen in mehreren Provinzen.

Grenzen bereits Anfang 2020 abgeriegelt

Das ohnehin weitgehend abgeschottete kommunistische Nordkorea hatte Anfang 2020 seine Grenzen abgeriegelt, um sich vor der Pandemie zu schützen. Das Land verfügt laut Experten über eines der schlechtesten Gesundheitssysteme der Welt.

Nordkorea ist von Ländern umgeben, die allesamt schwere Omikron-Ausbrüche hatten oder haben. Anders als in den Nachbarländern ist von den 25 Millionen Einwohnern Nordkoreas jedoch niemand gegen das Coronavirus geimpft.

