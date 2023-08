Katastrophale Datenpanne – Nordirlands Polizisten fliehen in Panik Die Enthüllung der Namen aller 10’000 Beamten hat schwere Folgen. Ihre Daten sind nun Terrorgruppen bekannt, die ihnen nach dem Leben trachten – nur weil sie Polizisten sind. Peter Nonnenmacher aus London

Die Polizei ist seit langem ein Ziel, und jetzt erst recht: Maskierte Jugendliche greifen im April in Derry (Londonderry) einen Landrover der Polizei an (10. April 2023). Foto: Paul Faith (AFP)

In die schwerste Krise seiner 22-jährigen Geschichte ist der Polizeidienst Nordirlands – der Police Service of Northern Ireland (PSNI) – nach der katastrophalen Datenenthüllung dieser Woche geraten. Republikanische Terrorgruppen wie die New IRA und die Continuity IRA sollen sämtlicher Daten habhaft geworden sein und nun gezielte Anschläge planen auf Angehörige des PSNI.

Berichten irischer Medien zufolge sind einzelne Polizeibeamte mit ihren Familien bereits aus ihren Häusern geflohen, um sich anderswo in der Provinz anzusiedeln. Andere haben, um sich zu schützen, ihren Standort innerhalb der Polizeitruppe gewechselt. Das Polizeipräsidium versucht derweil, vor allem Spezialisten des PSNI in Sicherheit zu bringen, die eng mit dem britischen Geheimdienst MI5 zusammen arbeiten – und für die absolute Anonymität immer Voraussetzung ihrer Tätigkeit gewesen ist.

Ausgelöst wurde die Panik im Polizeidienst durch ein monumentales Versehen, bei dem am Dienstag die Namen aller 10’000 nordirischen Polizisten und zivilen PSNI-Mitarbeiter samt ihrer Ränge und Aufgabenbereiche für die Dauer von zweieinhalb Stunden ins Internet gestellt worden waren, wodurch sie für jedermann sichtbar wurden. Nach dieser Panne musste Nordirlands Polizeipräsident Simon Byrne einräumen, dass bereits Anfang Juli durch den Diebstahl von Dokumenten aus dem Privatwagen eines Polizisten 200 bis 300 Namen in die Hände Unbekannter gefallen waren.

«Ernster Vertrauensbruch» im Polizeidienst

Diese späte Erklärung verstärkte nur noch das Gefühl des Entsetzens und der Empörung bei den Betroffenen, von denen sich viele jetzt in unmittelbarer Gefahr glauben. Es tue ihm zutiefst leid, dass es dadurch zu einem «ernsten Vertrauensbruch» im Polizeidienst gekommen sei, meinte Byrne dazu. Im schlimmsten Falle könnten Terrorgruppen nun die Informationen tatsächlich dazu benutzen, uniformierten und nicht uniformierten PSNI-Mitarbeitern schweren Schaden zuzufügen, überall in der Provinz.

Seine Mitglieder seien «schockiert, zutiefst bedrückt und letztlich zornig», äusserte sich der Vorsitzende des Polizeibundes der Provinz, Liam Kelly. Viele Beamte hätten all die Jahre über «alles Erdenkliche getan, um ihre Identität zu schützen», und in manchen Fällen nicht einmal Freunden und Bekannten gestanden, dass sie zur Polizei gehörten. Ein anderer Verbandssprecher, Andy George, berichtete, manche Kollegen seien bereits in neue Wohnungen umquartiert worden, weil man um ihre Sicherheit fürchten müsse in der neuen Situation.

IRA-Terroristen griffen immer wieder Polizisten an

Grund für die Ängste nordirischer Polizisten ist, dass sie während der blutigen nordirischen Unruhen, der Troubles, immer eine der wichtigsten Zielscheiben für Terrorangriffe waren. Seinerzeit, als die Polizeitruppe noch Royal Ulster Constabulary (RUC) hiess und fast durchweg protestantisch war, betrachtete die IRA sie als verhasste Repräsentantin der Krone und damit als «legitimes Angriffsziel».

Der Nordirland-Konflikt bleibt präsent: Graffiti in Belfast. Foto: Charles McQuillan (Getty Images)

Die wenigen Katholiken, die sich der RUC anzuschliessen wagten, kamen dabei unter ganz besonderen Druck. Insgesamt 302 Polizisten wurden in den Jahren nach 1969 im Zusammenhang mit den Troubles getötet. Zu jener Zeit begannen Angehörige der Polizei jeweils vor Beginn einer Fahrt mit dem Auto routinemässig unterm Wagen nach Bomben zu suchen.

Keine Uniformen an den Wäscheleinen

Sie variierten ihre Fahrtrouten und Abfahrtszeiten und schauten sich auch ausserhalb der Dienstzeit immer um, um zu sehen, ob ihnen jemand folgte. Viele schliefen mit einer Waffe unterm Kopfkissen. Im Bekanntenkreis gaben sie oft an, in irgendwelchen anderen Berufen zu arbeiten. Uniformen wurden nie an die Wäscheleine gehängt: Sie gingen an «vertrauenswürdige» Wäschereien zur Reinigung.

Mit dem Belfaster Friedensschluss von 1998, den für die IRA auch die Republikaner-Partei Sinn Fein unterzeichnete, und der Abschaffung der Royal Ulster Constabulary drei Jahre später erhofften sich Nordirlands Polizeibeamte bessere Zeiten. Beim neutraler gestalteten Polizeidienst Nordirlands, dem PSNI, sind heute schon fast 30 Prozent der Beschäftigten irisch-katholischer Abstammung. Sinn Fein hat die Polizei voll akzeptiert.

Weil aber einige Hundert republikanische Dissidenten ihren bewaffneten Kampf auch nach dem Friedensschluss der grossen Parteien fortgesetzt haben, müssen Polizisten beider Konfessionen weiter um ihr Leben fürchten. Mehrere Beamte sind in den letzten Jahren noch durch Schüsse oder Autobomben getötet oder verletzt worden. Im Februar dieses Jahres lauerte eine Gang in der Stadt Omagh dem Chefinspektor John Caldwell auf, als der mit einer Jugendgruppe Fussball spielte. Caldwell kam nur knapp mit dem Leben davon und lag wochenlang im Spital.

Peter Nonnenmacher berichtet als Korrespondent aus London. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.