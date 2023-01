Arbeiten dauern zwei Jahre – Nordfassaden von Schloss Burgdorf werden saniert Die Finanzierung für die Sanierung ist gesichert, unter anderem hat der Kanton Bern 1,8 Millionen Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen.

Auf Schloss Burgdorf gibt es eine neue Baustelle. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Die Nordfassaden von Schloss Burgdorf werden saniert. Das Geld dazu ist vorhanden, die Bauarbeiten werden in den nächsten Tagen publiziert.

Sobald die Baubewilligung vorliegt, sollen die Arbeiten an der Nordfassade gegenüber dem alten Markt beginnen. Die Sanierung der Fassade und der nördlichen Fassade im Innenhof dürfte rund zwei Jahre in Anspruch nehmen, wie die Stiftung Schloss Burgdorf am Montag mitteilte.

Der bernische Grosse Rat hat dafür 1,835 Millionen Franken gesprochen. Das Geld stammt aus dem Lotteriefonds des Kantons Bern.

Baudenkmäler seien nie abschliessend saniert, sondern verlangten laufend Unterhalts- und Konservierungsmassnahmen, schreibt die Stiftung. Die Sanierung sei vordringlich, weil das mittelalterliche Mauerwerk sonst Schaden nehmen könnte.

