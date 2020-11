«Ghost Kitchen» erreicht Bern – Nooch übernimmt Dalun Im Restaurant Dalun in der Berner Lorraine wurden chinesische Reisegruppen bewirtet. Damit ist Schluss. Doch der neue Besitzer hat grosse Pläne. Claudia Salzmann

Ronny Bichsel leitet für die Wiesner Gastronomie die neue Produktionsküche in der Lorraine. Foto: Christian Pfander

Carweise erreichten chinesische Touristen vor der Corona-Krise die Lorraine. Sie kehrten für einen Lunch im Restaurant Dalun ein und vertrieben sich die paar Minuten bis zur Abfahrt im Quartier. Damit ist seit März Schluss. Und Schluss ist nun auch mit dem Dalun, das mit seinem Konzept ein Klumpenrisiko hatte, denn primär sorgten die Gruppen aus China für Umsatz.

Doch wo es einen Verlierer gibt, da ist meist auch ein Gewinner: In diesem Fall ist es das Familienunternehmen Wiesner aus Zürich. Dieses betreibt in der Aarbergergasse das asiatische Restaurant Nooch und das Burgerlokal The Butcher. Weil Essenslieferungen seit dem Lockdown zugenommen hätten, seien die dortigen Küchen an die Kapazitätslimiten gestossen, erklärt der Co-Geschäftsführer Daniel Wiesner. Deshalb hat er das Lokal Dalun an der Lorrainestrasse übernommen und zu seiner Produktionsküche umgebaut.