Patrick Bossart auf Spitzbergen – Nördlicher lebt kein Schweizer Seit 14 Jahren wohnt Patrick Bossart auf Spitzbergen – und er will nie mehr weg von der Inselgruppe. Daniel J. Schüz

«Hier möchte ich bleiben. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo ich lieber wäre»: Patrick Bossart mit seiner Frau Grete. Foto: Daniel J. Schüz

Die Verbotstafel am Eingang zur Bankfiliale ist deutlich: Wer reinwill, soll gefälligst das Gewehr und die Faustfeuerwaffe draussen lassen. Auch vor dem Nordpol-Museum, beim Hallenbad und vor der Teestube werden Besucher gebeten, die Schuhe auszuziehen und die Flinte in die Ecke zu stellen.

Wir haben keine Zeitreise in den Wilden Westen angetreten; wir sind im höchsten Norden gelandet – auf dem Spitzbergen-Archipel, wo nahezu 3000 Eisbären und 2500 Menschen leben. Die Bären streifen über Gletscher und Tundra, die Menschen bevölkern den Ort Longyearbyen, der jenseits des 78. Breitengrades als nördlichste dauerhaft bewohnte Siedlung der Welt gilt.

Graue Tage, bunte Häuser: Longyearbyen gilt als nördlichste dauerhaft bewohnte Siedlung der Welt. Foto: Getty

Rund zwei Drittel der Einwohner sind Norweger. Die übrigen Inselbewohner stammen aus 50 Ländern: Studentinnen, die am Polarinstitut forschen, oder Saisonniers, die in touristischen Betrieben arbeiteten und jetzt zurückkehren, nachdem die Pandemie den wichtigsten Wirtschaftszweig über ein Jahr lang lahmgelegt hat.

In diesen späten Novembertagen bricht über Svalbard, so der offizielle Name der Inselgruppe, die Dunkelheit herein. Und in diesen hocharktischen Breitengraden ist ein Jahr wie ein Tag: Auf drei Monate Nacht folgen drei Monate Dämmerung. Dann geht ein langer Sommertag langsam in die Winternacht über.

«Die schönste Zeit des Jahres haben wir hinter uns», bedauert Patrick Bossart. Der 57-jährige norwegisch-schweizerische Doppelbürger gehört nach 14 Jahren zu den alten Hasen in Longyearbyen. «Das sind die blauen Tage.» Sie beginnen Ende August, wenn die Sonne unterm Horizont verschwunden ist und nur noch ihre Strahlen über die Berge schickt. Die Welt taucht ein in dieses mystische Dämmerlicht, gefolgt vom Polarlicht – und vom Licht der Sterne. «Die Menschen hier lieben die Polarnacht», weiss Bossart. «Sie werden gesellig, zünden Kerzen an und erzählen Geschichten.»

Im Winter fahren Patrick und Grete Bossart mit dem Schneemobil über den Fjord zum Ferienhaus. Foto: Daniel J. Schüz

Im Sommer geniessen Patrick und Grete Bossart ein paar Tage T-Shirt-Wetter. Foto: Daniel J. Schüz

Er zieht mit seinem Pistenfahrzeug die Spur ins Langlaufloipen-Netz. «Wenn alles still ist und die Flocken im Scheinwerferlicht wirbeln, kann ich meinen Gedanken nachhängen – und fühle mich frei.» Gelegentlich kreuzt ein Eisbär seinen Weg. «Den vergräme ich mit der Schreckschusspistole.»

Im Sommer macht er sich als Betriebstechniker in der Sporthalle nützlich und überwacht das Hallenbad.

Wenn der Schneekelch am Berg bricht

Und wann beginnt der Sommer wirklich? Patrick lächelt: «Weisst du noch – Ende Juli, auf der Veranda?»

Auf der Veranda seines hölzernen Reihenhauses nimmt Patrick den Operafjället ins Visier seines Feldstechers. «Siehst du dort den Kelch?» Das Schneefeld an der Flanke des Berges hat die Form eines Trinkglases. «Bei uns sagt man: Wenn der Kelch bricht, beginnt der Sommer.»

Wetten werden abgeschlossen, die Lokalzeitung lobt als Preis eine Flasche Champagner aus. «Ich setze immer auf meinen Geburtstag!», so der Einwanderer.

Schon in jungen Jahren hatte Bossart die Welt erkundet: Von der Schweiz zogen seine Eltern nach Oslo und weiter nach Gran Canaria. Patrick befuhr als Teenager die Weltmeere, bestritt für den Skiclub Langnau am Albis FIS-Rennen, und im norwegischen Städtchen Opdal, der Heimat seiner Mutter, lernte er beim Tanz die Frau kennen, die ihn bis heute durchs Leben begleitet.

Die Sehnsucht nach dem Norden liess ihn nie los – und als ihm 2007 ein Job als Ground Manager auf dem nördlichsten internationalen Flughafen angeboten wurde, ging ein Herzenswunsch in Erfüllung: Er zog mit Grete und den Kindern Birgitte und Henrik nach Longyearbyen. «Hier möchte ich bleiben. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo ich lieber wäre.»

Grete sieht das etwas anders: «Ich wär gern i de Schwiiz blibe», sagt die Norwegerin in astreinem Züritüütsch.

Spitzbergen ist komplett anders als die Schweiz – und es ist beispiellos: Wer hier lebt, braucht keine Aufenthaltsgenehmigung, bezahlt keine Steuern, muss lediglich ein geregeltes Einkommen nachweisen. Vergeblich sucht man hinter der Kirche einen Friedhof: Der Permafrost würde jedes Grab wieder an die Oberfläche befördern – samt Inhalt. Wie das Sterben ist auch das Gebären verboten: Für Notfälle ist das kleine Spital von Longyearbyen nicht eingerichtet. Hochschwangere und Schwerkranke werden abgeschoben – aufs norwegische Festland .

Andererseits sind Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld oder Altersvorsorge gänzlich unbekannt. Da sind Tugenden wie Solidarität und Gemeinsinn vonnöten. Die Bossarts machen es sich zur Aufgabe, Menschen in Not aufzunehmen, «wobei wir den Fokus auf Kinderschutzfälle legen», präzisiert Grete.

Der vergammelte Hamburger in der Hütte

Der 28. Juli – Patricks Geburtstag – ist der Tag, an dem die Sommersonne den Firn am Operafjället zum Schmelzen bringt, exakt an der Bruchstelle zwischen Stiel und Kelch. «Er ist gebrochen!», jubelt Bossart. «Wie ich es vorausgesagt habe!» Er legt den Feldstecher zur Seite und schiebt die Smith & Wesson 44 Magnum ins Halfter am Gürtel. «Man kann nie wissen, ob nicht ein Eisbär um die nächste Ecke biegt.»

Auf Spitzbergen leben 2500 Menschen und an die 3000 Eisbären. Pose mit einem ausgestopften Exemplar. Foto: Daniel J. Schüz

Mit dem Motorboot geht es über den Adventfjord in eine Meeresbucht, zu Patricks Hütte. Er heizt den Ofen ein, setzt Teewasser auf und schildert sein jüngstes Abenteuer: «Als wir neulich hier waren, hatte ich vergessen, einen vergammelten Hamburger zu entsorgen. Ich war schon zu Hause, rief Grete an, die noch in der Hütte geblieben war, sagte ihr, sie solle sich sofort in Sicherheit bringen. Und dann sah ich durch den Feldstecher auch schon den Bären, der Witterung aufgenommen hatte. Zugleich ist ein Helikopter aufgestiegen, doch der Bär liess sich von dem Lärm der Rotoren nicht beeindrucken. Er musste betäubt und auf eine andere Insel evakuiert werden. Wir haben Glück gehabt ...»

Apropos Glück: Was ist eigentlich aus der Sommer-Wette geworden? «Ich lag mit meiner Prognose goldrichtig, der Kelch brach ja an meinem Geburtstag – und dennoch hatte ich Pech: Ich war nicht der Einzige, der richtig getippt hatte – und das Los entschied für einen anderen», sagt Patrick und relativiert: «Aber was ist schon Glück? Unser Sohn Henrik und seine Frau haben uns zu Grosseltern gemacht. Theo ist jetzt unser grosses Glück.»

