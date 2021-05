Nach Jahren des Leidens – Noemi Zbären ist zurück – und wie Beim Pfingstmeeting in Basel siegt die Hürdensprinterin aus Langnau in 13,09 Sekunden – schneller ist sie nie in eine Saison gestartet. Und nun zeichnet sich ein packendes Duell ab. Marco Oppliger

Sie hat gut lachen: Noemi Zbären gelingt in Basel ein vielversprechender Auftakt in die Freiluftsaison. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Sie ballt die Fäuste, strahlt über das ganze Gesicht. Noemi Zbären hat allen Grund zur Freude: In 13,09 Sekunden meistert sie die 100 m Hürden – so rasant ist sie noch nie in eine Saison gestartet. Womit Zbären den Eindruck bestätigt, den sie schon in der Hallensaison hinterlassen hat: Mit ihr ist wieder zu rechnen.

Nach Jahren des Leidens und der Rückschläge ist die 27-Jährige stark wie lange nicht mehr. In den letzten Wochen habe sie ein grosses Augenmerk auf den Start gelegt, sagt Zbären. Es ist jener Part, in dem sie am meisten Potenzial ortet. Denn der im Vergleich zu ihren Kontrahentinnen muskulösere und schwerere Körper braucht eine Weile, um in Schwung zu kommen.