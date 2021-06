Skizze der Stadterweiterung: Ungefähr so sollen Vierer- und Mittelfeld dereinst aussehen: Überbauung entlang der Engestrasse und auf dem Mittelfeld, Familiengärten, Stadtteilpark. Visualisierung: zvg/Stadt Bern

Es war fast auf den Tag genau vor fünf Jahren ein Triumph des damaligen Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät in dessen letztem Amtsjahr: Am 5. Juni 2016 bejahte das städtische Stimmvolk ein ambitioniertes Stadterweiterungsprojekt auf dem Vierer- und Mittelfeld. Allerdings knapp und ohne Mehrheit im direkt betroffenen Stadtteil Länggasse-Felsenau.

Dies allein macht deutlich, dass bei nächster Gelegenheit mit einem neuerlichen Aufmarsch der damaligen Gegnerinnen und Gegner zu rechnen ist. In der Zwischenzeit dürfte zwar die Einsicht, dass es sinnvoller ist, urbanen Raum zu verdichten statt das Umland weiter zu zersiedeln, eher noch weiter verbreitet sein. Andere Parameter haben sich seit 2016 jedoch gegen die Planer entwickelt. Allem voran die Stadtfinanzen, die den Gemeinderat veranlassten, in den vergangenen Monaten jeden Stein umzudrehen. Dabei tut er sich allerdings schwer, bei den laufenden Ausgaben zu sparen – und schraubt stattdessen auch an Grossprojekten, die entsprechend Staub ansetzen.