Podcast zum Schweizer Fussball – «Noch verzeihe ich Shaqiri diese Leck-mich-Attitüde» Wie steht es vor dem Start der Euro um das Schweizer Nationalteam? Wer könnte die Überraschung in der Mannschaft werden? Und wer glaubt an den Schweizer EM-Titel? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Am Samstag startet die Schweiz in die Europameisterschaft. Die Partie in Baku gegen Wales dürfte bereits entscheidend sein für den weiteren Verlauf der EM. Und für Thomas Schifferle steht fest, dass Wohl und Wehe der Schweizer ganz besonders von einem Spieler abhängt: Xherdan Shaqiri.

«Ich verzeihe ihm jetzt noch diese Leck-mich-Auftritte gegen die USA und gegen Liechtenstein», sagt Schifferle mit Blick auf die beiden Testspiele der Schweizer vor dem Abflug nach Aserbeidschan, in denen Shaqiri nicht sonderlich inspiriert wirkte. «An der EM erwarte ich einen ganz anderen Shaqiri», sagt Schifferle, «einen, der zu hundert Prozent Lust hat. Einen, der das zeigt, was man immer in ihm sieht.»

Für Samuel Burgener ist Shaqiri der Grund, warum sich Schweizer auf das Turnier freuen dürfen: «Er ist die personifizierte Hoffnung, dass etwas Grossartiges geschehen kann: ein Seitfallzieher, etwas wie das Tor gegen Serbien. Die Frage ist bloss, ob er das kindliche Versprechen bleibt, das nie richtig eingelöst wird. Oder ob es irgendwann den Moment gibt, in dem er entscheidend dafür wird, dass die Schweiz wirklich einen grossen Schritt machen kann.»

Zumindest in unserer Runde ist der Glaube vorhanden, dass sogar der ganz grosse Schritt gelingen kann. Die Schweiz Europameister? Wer diesen Tipp abgibt, hören Sie in der aktuellen Folge unseres Fussball-Podcasts «Dritte Halbzeit».

