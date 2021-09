Deutschland vor der Wahl - Noch verstecken sich die Linken hinter Scholz

Es ist noch keine zwei Jahre her, da wollte Saskia Esken die Grosse Koalition mit Angela Merkel lieber heute als morgen aufkündigen. Ihrem Rivalen um den SPD-Vorsitz, Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz, hielt die Sozialistin vor, er sei gar kein richtiger Sozialdemokrat. Norbert Walter-Borjans fand, in der aktuellen Schwäche sei es sinnlos, wenn die Partei für 2021 überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstelle – und wenn, dann bestimmt nicht Scholz.

Auf Wunsch der Mitglieder übernahmen Esken und Walter-Borjans kurz darauf die Partei, Scholz blieb gedemütigt zurück. Kevin Kühnert, der feurige Chef der Jungsozialisten, der hinter den Kulissen den Coup gegen das Scholz-«Establishment» orchestriert hatte, versprach sogleich eine linkere Politik, eine mit «Visionen», was gleichermassen gegen den Pragmatiker Scholz wie dessen Vorbild Helmut Schmidt zielte, den SPD-Kanzler der 70er-Jahre.

Acht Monate später klang auf einmal alles ganz anders. Die SPD regierte immer noch mit Merkel – und Esken, Walter-Borjans und Kühnert kürten Olaf Scholz einmütig zum Kanzlerkandidaten. Die Parteilinke hatte eingesehen, dass sie über keinen eigenen Anwärter mit dem nötigen Format verfügte und die SPD sich selbst verzwergen würde, stellte sie keinen auf.

Am sensationellen Aufstieg der Partei an die Spitze der Umfragen hatte die linke Führung in den letzten Wochen dann durchaus ihren Anteil – nämlich, indem sie hinter dem Kandidaten Scholz vollkommen verschwand. Von Esken oder Kühnert war so gut wie nichts zu hören, und schon gar nie ein kritisches oder böses Wort. Kein linker Zwischenruf sollte die Mitte-Botschaft des möglichen nächsten Kanzlers stören. Kühnert half mit scharfen Tweets an seine fast 300’000 Anhänger vielmehr eifrig mit, Zweifel am Charakter des Unions-Kandidaten Armin Laschet zu säen.