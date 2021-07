Eiger Ultra Trail – Noch sind Startplätze frei Wegen der strengen Auflagen haben sich viele Teilnehmende vom Sportevent zurückgezogen. Daher sind noch Startplätze frei.

Ein Läufer passiert bei einem vergangenen Rennen die Gipfelpassage auf dem Faulhorn. Foto: PD

Vor den Lockerungen von Ende Mai hat es sehr düster für die Eventaustragung des Eiger Ultra Trail 2021 ausgesehen. Die Komplettabsage war vorbereitet. «Nun überwiegt die Freude für die diesjährige Special Edition», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Der Anlass findet in verkleinerter Form vom 16. bis 18. Juli statt. Erwartet werden 2021 über 2000 Teilnehmer. In den vorderen Jahren waren es 3000 gewesen.

Am Samstag, 17. Juli, werden der Panorama-Trail E51 mit Gipfelpassage auf dem Faulhorn und der Genuss-Trail E16 ausgetragen. Am Sonntag wird auf dem E35-Trail von Burglauenen via Wengen über den Männlichen und Eigergletscher bis nach Grindelwald gelaufen.

Nebenanlässe teils abgesagt

Die grosse Herausforderung sei, mit dem Ablauf die Covid-Regeln einhalten zu können. Um Menschenansammlungen zu vermeiden muss 2021 auf eine Festwirtschaft, das Kids Race, Live-TV-Übertragungen ins Zielgelände und auf weiteres Rahmenprogramm verzichtet werden. Eine öffentliche Aussteller-Expo findet auf dem Panoramaplatz nahe dem Start- und Zielbereich statt.

Abgesagt ist auch der Ultra-Trail E101. «Durch die auferlegten Massnahmen hätte am Renntag der Startvorgang entlang unserer Dorfstrasse etliche Stunden gedauert. Dies hätte neben den Auswirkungen auf den Dorfverkehr unter anderem mehr Helfer-, Retter- und Ärzteschichten bedeutet sowie eine zeitliche Ausdehnung des Risikomanagements», wird OK-Präsident Ralph Näf im Communiqué zitiert. «Dennoch überwiegt die Freude. Persönlich denke ich, dass wir in Anbetracht der Pandemie die Silbermedaille gewonnen und nicht die goldene verloren haben.»

Noch Startplätze frei

An der Veranstaltung dürfen gesunde Personen, die geimpft, genesen oder getestet sind, teilnehmen. Es gilt das Covid-Zertifikat. Für Teilnehmer und Helfer, die vor dem Anlass einen Test benötigen, baut der Veranstalter mit einer Partnerfirma im Kongresssaal Grindelwald während dreier Tage ein eigenes Testcenter mit Antigen-Schnelltest auf.

Die behördliche Testaufforderung für nicht Geimpfte oder Genesene führe aber dazu, dass sich etliche Läufer und Helfer von einer Teilnahme respektive Unterstützung zurückziehen. Der Veranstalter hat für alle Distanzen noch Startplätze zu vergeben. Kurzentschlossene können sich auf der Website www.eigerultratrail.ch noch anmelden.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.