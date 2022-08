Thuner Stadtlauf – Noch sind Läuferinnen und Läufer gesucht Nächstes Wochenende steigt der Thuner Stadtlauf. Nach dem Rekordjahr 2019 fehlen allerdings jetzt noch Laufbegeisterte.

Das OK des Thuner Stadtlaufs freut sich auf die Ausgabe 2022. Foto: PD

Der Thuner Stadtlauf steht kurz bevor. «Uns geht es ähnlich wie anderen Laufveranstaltungen» sagt Philipp Deriaz, OK-Präsident des Thuner Stadtlaufes. Die Anmeldezahlen sind deutlich tiefer als im Rekordjahr 2019 vor der Pandemie. «Damals waren es 3500 Läufer, jetzt sind wir bei den Anmeldungen für 2022 erst bei 1200 Läufern. Damit der Anlass auch in Zukunft stattfindet, müssen die Anmeldungen steigen», schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung.

Aufgrund der Absagen in den letzten Jahren sei es dieses Jahr wie ein Neustart für das

Organisationskomitee. Am Freitag, 19. August, startet der Anlass auf dem Rathausplatz mit Musik, Action und Sport. Ab 16 ist die Bühne bereit. Die Truppe der Flying Metal sorgt für Action, ein DJ für Stimmung, und traditionelle Livemusik ist zu erwarten. Schliesslich startet der Schlossbergsprint um 17.30 Uhr. Die umliegenden Bars und Restaurants sorgen für Getränke und Kulinarisches. Am Samstag finden dann die gewohnten Läufe für Gross und Klein statt.

Ab dem 17. August sind Onlineanmeldungen bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf noch möglich. Kinder starten mit der Aktion «iMPuls» der Migros gratis (Jahrgänge 2007 und jünger). Die «Buvette am See» in Hünibach spendet dem ersten Läufer jeweils einen Sprint-Preis, und für alle gibt es am Schluss ein attraktives Finisher-Geschenk.

pd/vh

Fehler gefunden?Jetzt melden.