Ansturm vor Berner Testcentern – Noch schnell ein Gratistest für die Ferien am Meer Am Freitag waren die Schlangen vor den Berner Testcentern ohne Anmeldepflicht lang. Herbstferien stehen bevor. Und ab dem 11. Oktober kosten die Covid-Tests. Stefan von Bergen

Am Freitagmittag unter dem Baldachin auf Berns Bahnhofplatz: Rund 40 Leute stehen an für einen Covid-Test. Foto: Iris Andermatt

Der Vater ist verärgert, die kleine Tochter auf seinem Arm müde und verschwitzt. «Im ganzen Emmental habe ich keinen Termin für einen Covid-Test erhalten», sagt er. Aus dem Trub sei er nun extra in die Kantonshauptstadt gefahren, weil es hier Tests ohne Voranmeldung gibt. Niemand habe seine Tochter so lange hüten können, deshalb habe er sie halt mitgenommen.

Der Mann ist Musiker, sein Akkordeon steht in einem mächtigen Kasten neben ihm. Am Abend hat er einen Auftritt in Chur, für den er ein Zertifikat braucht. Vor dem blauen Zelt des Covid-Testcenters auf dem Berner Bahnhofplatz wartet er nun etwas entspannter auf das Resultat des Antigen-Schnelltests. Will er sich nicht impfen lassen? «In meiner WG hat jemand Covid gehabt», erwidert er. Den Druck auf die Ungeimpften finde er ärgerlich.