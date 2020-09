Gemeindepräsidium in Gerzensee – Noch nie musste das Dorf seinen Präsidenten wählen Monika Tschannen (Freie Wähler) und Ernst Hossmann (SVP) wollen das Gemeindepräsidium von Gerzensee übernehmen. Johannes Reichen

Gerzensee wählt eine neue Gemeindepräsidentin oder einen neuen Gemeindepräsidenten. Foto: Andreas Blatter

Gerzensee steht vor einem beinahe historischen Sonntag. Zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde steht eine Kampfwahl um das Gemeindepräsidium an der Urne an. Monika Tschannen (Freie Wähler Gerzensee) gegen Ernst Hossmann (SVP) lautet das Duell am 27. September. Die beiden sitzen gemeinsam im Gemeinderat, sie seit vier Jahren, er seit elf Jahren.