Erneuerbare Energie in Huttwil – Noch lockt die Sonne nicht wie erhofft Das erste Solarhaus der Jenni Energietechnik auf der Allmend ist bald bezugsbereit. Der Verkauf der Wohnungen harzt aber wegen der Corona-Krise. Jürg Rettenmund

Ingrid Abt, Karin und Josef Jenni (v.l.) in der Musterwohnung auf der Allmend. Fotos: Marcel Bieri

In Huttwil scheint die Sonne länger als im tieferen Mittelland. Die Meteogroup Schweiz AG in Appenzell betreibt sowohl im Zentrum des oberen Langetentals wie auch in Oensingen SO eine Messstation, in der sie die Globalstrahlung der Sonne erfasst. In Huttwil betrug diese zwischen 2012 und 2019 im Mittel 1099,22 Kilowattstunden pro Quadratmeter, in der solothurnischen Nachbargemeinde 1030,83, also 5,4 Prozent weniger. Auf diese Energiequelle setzt die Jenni Liegenschaften AG aus Burgdorf mit dem Solarhaus, das sie auf der Allmend gebaut hat.