Thuner Musikerpaar – (Noch lange) keine Rede von Ruhestand Das Thuner Musiker-Ehepaar Sabine und Tuomas Kaipainen hat der Bühne Adieu gesagt. Von Müssiggang kann aber keine Rede sein. Christina Burghagen

Das Ehepaar im Atelier, wo Sabine Kaipainen ihre Kleider entwirft und näht. Foto: Patric Spahni

Mit drei letzten Konzerten in Finnland und dem diesjährigen Juni-Auftritt ihrer Konzertreihe «Rathaus um 4» (s. Infobox) haben sich Sabine und Tuomas Kaipainen vom aktiven Bühnenleben verabschiedet. Dieses letzte Konzert des Ensembles Musica Poetica am 5. Juni brachte ihre ganze Liebe für Barock zum Ausdruck. «Barock ist ein leidenschaftlicher Stil», sagt Sabine Kaipainen. «Ursprünglich galt der Begriff Barock als eine Art Schimpfwort», erklärt die Musikerin. Die Epoche des Barocks habe von etwa 1600 bis 1720 gedauert. Der Begriff leite sich vom portugiesischen Wort «barocco» ab. Das heisse so viel wie «seltsam geformte Perle». Ursprünglich habe man diese Bezeichnung in Frankreich für Kunst, die nicht dem französischen Ideal entsprochen habe, verwendet.