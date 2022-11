Umbau des Wahrzeichens – Noch läuft die Geldsuche für das Schloss Aarwangen Über sechs Millionen Franken hat die Stiftung schon gesammelt. Ob auch Langenthal bei der Finanzierung des Umbaus hilft, ist noch ungewiss. Tobias Granwehr

Das über 800-jährige Schloss in Aarwangen soll zu einem Zentrum für Wirtschaft, Kultur und Geschichte umgebaut werden. Fotos: Beat Mathys

Die Stiftung Schloss Aarwangen arbeitet intensiv am künftigen Nutzungskonzept des mehr als 800-jährigen Baudenkmals. Noch ist die Finanzierung jedoch nicht gesichert. Das Langenthaler Parlament hätte am Montag über eine Beteiligung an den Baukosten diskutieren sollen. Doch der Gemeinderat zog das Geschäft kurzfristig wieder zurück.