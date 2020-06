Feuerwehrmagazin Herzogenbuchsee – Noch keine Einigung mit dem Landbesitzer Die Feuerwehr möchte im Chappelifeld ihr neues Magazin bauen. Doch die Vorstellungen beim Preis für das Land liegen noch weit auseinander. Es soll nun weiterverhandelt werden.

Hier im Chappelifeld, zwischen dem Friedhof und dem Zürichstrasse-Kreisel, soll das neue Feuerwehrmagazin entstehen. Foto: Thomas Peter

Im Dezember hatte sich Fritz Steffen noch optimistisch gezeigt: Er rechne damit, dass die Verhandlungen für den Landerwerb schon bald abgeschlossen werden könnten, hatte der Verbandspräsident der Feuerwehr Buchsi-Oenz damals gemeint. An der ordentlichen Delegiertenversammlung des Feuerwehrverbandes Herzogenbuchsee und umliegende Gemeinden am Donnerstag musste er nun allerdings schlechte Nachrichten verkünden: Auch nach mehreren Gesprächen hat mit dem Landbesitzer noch immer keine Einigung erzielt werden können. Es geht um das Land im Chappelifeld am östlichen Eingang von Herzogenbuchsee. Auf diesem soll das neue Feuerwehrmagazin entstehen. Im Dezember war das Siegerprojekt «Pfifferling» präsentiert worden.