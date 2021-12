Gemeinderatswahlen Thun 2022 – Noch kein Entscheid zu Jonas Baumann Setzen die Mitteparteien bei den Gemeinderatswahlen 2022 nochmals auf Kandidat Jonas Baumann-Fuchs? Die Allianz4Thun hat sich dazu besprochen – und den Entscheid vertagt. Gabriel Berger

Jonas Baumann-Fuchs (EVP) verpasste dieses Jahr die Kandidatur für die Gemeinderatsersatzwahl. Werden ihn die Mitteparteien nächstes Jahr nochmals portieren? Foto: David Schweizer (PD)

Es war eine vermeintlich kleine Verspätung – die jedoch grosse Konsequenzen nach sich zog: Da der Thuner EVP-Stadtrat Jonas Baumann-Fuchs im September die Eingabefrist für die Gemeinderatsersatzwahl vom vergangenen Wochenende um wenige Minuten verpasste, stand die Allianz4Thun plötzlich ohne Kandidat da. Aus dem anfänglichen Triell um den frei werdenden Sitz in der Regierung wurde ein Duell. Der Ausgang ist bekannt: Im Rennen um die Nachfolge von Roman Gimmel (SVP) obsiegte Katharina Ali-Oesch (SP).

Die Allianz4Thun setzt sich aus den vier Thuner Mitteparteien EVP, EDU, GLP und Die Mitte zusammen. Nach dem Lapsus Baumanns blieb vorerst offen, ob die Allianz im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen in einem Jahr wieder auf ihn als Gemeinderatskandidaten setzt. Am Mittwochabend haben sich die Präsidien der vier Parteien nun mit Jonas Baumann-Fuchs getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Ein abschliessendes Verdikt pro oder kontra Baumann gab es indes noch nicht. «Wir sind zu keinem Ergebnis gekommen und werden Mitte Januar entscheiden», sagte ein Vertreter der Allianz4Thun auf Anfrage dieser Zeitung. Man habe die aktuelle Ausgangslage besprochen und suche nach einem Weg, der für die Beteiligten der Allianz stimme.

Gabriel Berger ist Redaktor und zuständig für das Ressort Stadt Thun. Er arbeitet seit dem Jahr 2010 für den Lokalteil dieser Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.