Grosser Rat – Noch kein Entscheid in Sachen Gymer Sollen die geplanten Erweiterungsbauten des Gymnasiums Thun ausschliesslich mit Schweizer Holz realisiert werden? Das gab am Mittwoch im Grossen Rat kurz vor Sitzungsschluss zu reden. Barbara Donski

Das Areal östlich des Gymnasiums Thun. Die Profile deuten es an: Hier kommt der grössere der beiden geplanten Erweiterungsbauten zu stehen.

Auf das Schuljahr 2026/2027 hin wirds in Thun nur noch einen Gymnasiumsstandort geben. So der Plan des Kantons. Dafür soll das Gymnasium am Standort Schadau saniert und um zwei Bauten sowie eine Doppelsporthalle mit Unterrichtsräumlichkeiten ergänzt werden. Für insgesamt 90,35 Millionen Franken.