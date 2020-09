Gebäude am Bahnhof Thun – Noch ist unklar, wer in die Räume der Post einzieht Am Montag wurde bekannt, dass die Thuner Hauptpost vom Bahnhof ins Aarezentrum verlegt wird. Die Vermieter wollen die frei werdende Fläche flexibler nutzen. Michael Gurtner

Die Hauptpost zieht von der Panoramastrasse 1 in Thun weg. Damit werden fast 900 m² Fläche frei. Foto: Patric Spahni

Die Thuner Hauptpost erhält im Verlauf des Jahres 2021 ein neues Zuhause – und zwar im Aarezentrum. Das teilte die Post am Montagmorgen mit. Der Grund: Die Fläche der Filiale in der Überbauung Panorama am Bahnhofplatz ist für die heutigen Bedürfnisse schlicht zu gross. In diesen Räumen war die Post Erstmieterin. Im Jahr 2002 bezog sie fast 900 m², verteilt auf zwei Geschosse und intern mit einem eigenen Lift verbunden.