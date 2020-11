Keine Versammlung in Huttwil – Noch ist in der Kasse nicht ganz Ebbe Die Gemeindeversammlung wird Corona-bedingt durch eine Urnenabstimmung ersetzt. Es geht um viel Geld. Jürg Rettenmund

Die Haldenstrasse soll für 1,35 Millionen Franken saniert werden. Foto: Beat Mathys

Über fünf Geschäfte können die Huttwilerinnen und Huttwiler am 13. Dezember an der Urne entscheiden. Zwei davon sind symptomatisch für die Lage, in der sich das Zentrum des oberen Langetentals gegenwärtig befindet: Es geht um hohe Investitionen von insgesamt fast 2,5 Millionen Franken.

1,35 Millionen Franken will der Gemeinderat in die Haldenstrasse stecken. Diese ist in die Jahre gekommen, weist Schäden auf und ist uneben. Zudem soll für das Abwasser ein Trennsystem eingebaut werden. Hier geht es also um Strukturerhaltung. 1,08 Millionen Franken hingegen sind für eine Neuerschliessung vorgesehen. Im Kammernmoos will die Herdgemeinde neue Gewerbe- und Industriebetriebe ansiedeln können. Dafür braucht es neue Strassen und Leitungen.