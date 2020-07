Zweite Corona-Welle – Noch ist die Schweiz nicht Schweden Die Zahl der Neuinfektionen darf nicht im selben Tempo steigen, denn sonst könnten die Ferien im europäischen Ausland gefährdet sein. Stephan Israel

Noch sind Reisende aus der Schweiz überall in der EU willkommen. Foto: Christian Merz (Keystone)

Noch einmal darf sich die Zahl der Neuinfektionen in der Schweiz nicht verdoppeln, sonst wird es nichts mit den Ferien in Estland. Der baltische Kleinstaat gehört zu den Ländern, die noch nicht alle Bürger aus EU- oder Schengen-Staaten einreisen lassen. Die Kriterien, wer willkommen ist und wer nicht, sind klar: Im Herkunftsland darf es in den letzten 14 Tagen auf 100’000 Einwohner nicht mehr als 15 neue Infektionsfälle gegeben haben.

Die Website des estnischen Aussenministeriums wird jeden Freitag aktualisiert. Am Donnerstag stand die Schweiz dort mit 4,4 Fällen noch relativ gut da. Wenn die Daten am Freitag aktualisiert werden, dürfte der Wert auf 8 steigen. Das ist noch weit entfernt von den unerwünschten Schweden (154,5 Fälle), Portugiesen (44,5) oder auch Luxemburgern (15,8). Aber geht der Anstieg in der Schweiz im ähnlichen Tempo weiter, dürfte der Grenzwert bald erreicht sein.

Natürlich gibt es viele andere Feriendestinationen, und die grosse Mehrheit der EU- beziehungsweise Schengen-Staaten hat wie vereinbart bis Ende Juni auch für die Schweiz alle Einreisebeschränkungen aufgehoben. «Die Gesundheit von Schengen ist ziemlich gut», sagte am Donnerstag ein Sprecher der EU-Kommission: Wenn man wolle, könne man von einem «kleinen Husten» sprechen. Zu Beginn der Corona-Krise, als fast alle Mitgliedsstaaten an den Binnengrenzen wieder kontrollierten, war Schengen als Raum der unkontrollierten Reisefreiheit allerdings dem Tod nahe gewesen.

Unterschiedliche Kriterien

Allerdings ist ein Rückfall nicht ausgeschlossen. Die Schweizer Zahlen müssten schon portugiesische oder schwedische Dimensionen erreichen, bis Ferien im europäischen Ausland gefährdet wären. Lesen sie hier unsere Analyse zum Sonderfall Schweden. In Dänemark zum Beispiel sind Schweden und Portugiesen nach wie vor nicht willkommen. Und in Deutschland können Reisende beziehungsweise Rückkehrer aus Schweden aufgefordert werden, in Quarantäne zu gehen.

Die EU-Mitgliedsstaaten können autonom entscheiden, ob sie Kontrollen an den Binnengrenzen wieder hochfahren wollen.

Abgestützt auf die Empfehlungen des deutschen Robert-Koch-Instituts, gelten Länder, in denen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen auf 100’000 Einwohner gegeben hat, als Risikogebiete. Umgerechnet auf die Schweiz Bevölkerung müsste die Zahl der täglichen Neuinfektionen von zuletzt 116 auf über 600 steigen, bis ein Platz auf der Liste des Robert-Koch-Instituts drohen würde.

Die Mitgliedsstaaten können autonom entscheiden, ob sie Kontrollen an den Binnengrenzen wieder hochfahren wollen. Es gibt auch keine einheitlichen Kriterien, um Einreisebeschränkungen oder die Pflicht zur Quarantäne zu verfügen. Anders ist es bei der schrittweisen Öffnung der Schengen-Aussengrenze.

Die Esten haben sich für ihre Kriterien an den Binnengrenzen an den Grenzwerten orientiert, auf die sich die Schengen-Staaten mit Blick auf die Öffnung der Aussengrenzen geeinigt haben. Hier gilt das Kriterium, dass im Herkunftsland die Zahl der Neuinfektionen über die letzten 14 Tage ähnlich hoch oder unter dem Durchschnitt in der EU sein soll. Dieser Wert lag in der EU zuletzt bei 16.

Schweiz im Club

Für einmal ist es gut, dass die Schweiz Mitglied im Club der Schengen-Staaten ist. Sonst wären bei einer Verdoppelung der täglichen Fallzahlen nicht nur die Ferien in Estland, sondern generell im europäischen Umland gefährdet und die Schweiz müsste um einen Platz auf der exklusiven Liste der Länder kämpfen, aus denen Reisen in die EU erlaubt sind. Lesen Sie hier, wieso Sie bei gewissen Reisen ihren Lohn gefährden könnten.