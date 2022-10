Podiumsdiskussion in Thun – Noch ist die Berufslehre nicht verloren Auf Einladung der Vereinigung der Berufsfrauen diskutierten Fachleute, ob die Lehre noch eine Zukunft hat. Mit Anpassungen schon, lautet ihr Fazit. Andreas Tschopp

«Naht das Ende des dualen Bildungssystems?»: Diese herausfordernde Frage wurde an einer Podiumsveranstaltung am Mittwochabend im Thuner Hotel Seepark gestellt. Dazu eingeladen hatten die Business Professional Women (BPW) Thun – eine Vereinigung mit 72 Mitgliedern aus dem ganzen Oberland – fünf Fachleute (vier Frauen und einen Mann). 60 Interessierte – darunter etliche Männer – verfolgten die Diskussion im vollen Vortragssaal.

«Es geht um viel», betonte Miriam Shergold, Leiterin Bildungspolitik bei Hotellerie Suisse, in ihrem Impulsreferat. Sie zeigte als Beispiel, wie gezielt versucht wird, Hotelfachangestellte in die Pflege abzuwerben, was zum Nachdenken anrege. So habe der Verband eine Initiative lanciert für lebenslange Weiterbildung, um ausgebildete Leute im Beruf halten zu können. Denn: «Wir stehen immer in einem Wettbewerb», sagte Shergold.

Berufsbildungssystem zu kompliziert?

Die Branche und Betriebe müssten deshalb stets überzeugen können, führte die Vertreterin von Hotellerie Suisse aus. Dabei habe sich die traditionelle Lehre «immer wieder neu zu behaupten». «Wir haben Handlungsbedarf» unterstrich Anita Luginbühl, die die Diskussion moderierte. Die Vertreterin eines KMU-Betriebs aus Krattigen verwies darauf, dass im ganzen Kanton Zürich momentan nur 23 Schreinerlehrlinge ausgebildet würden.

«Manchmal muss man mutiger sein und darf keine Angst haben vor Veränderungen.» Barbara Gisi, Vorsteherin im Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) des Kantons Bern

Luginbühl stellte daher an die Berufsberaterin Vera Rentsch die Frage, ob das Berufsbildungssystem zu kompliziert sei. Die Regionalleiterin im BIZ Bern-Mittelland bejahte dies und sagte: «Daher braucht es uns». Rentsch betonte, wie wichtig der Berufseinstieg sei und dass darin investiert werden müsse.

Lob für neue Digitallehre

Zum dualen System der Berufsbildung «Sorge tragen» will Daniel Gobeli als Rektor an der Wirtschaftsschule Thun. Er gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass es innert zwei Jahren gelungen sei, den neuen Bildungsgang Entwicklerin oder Entwickler Digital Business EFZ ab August 2023 an der Schule einzuführen (wir berichteten). «Manchmal muss man mutiger sein und darf keine Angst haben vor Veränderungen», meinte dazu Barbara Gisi. Die Vorsteherin im Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) des Kantons Bern bezeichnete am Podium die Berufsbildung als ihr «Kernbusiness».

Bei ihrer Tätigkeit sei sie «täglich dabei, dieses zu verteidigen», erklärte Barbara Gisi. Ein Thema in der Diskussion war auch die Durchlässigkeit. Daniel Gobeli hat an der Schule, die er heute leitet, einst die KV-Lehre gemacht. Damals habe er einen Freund gehabt, der heute Chirurg am Inselspital sei, hob Gobeli hervor. Die Wichtigkeit der Durchlässigkeit unterstrich zudem Evelyn Mischler, die Direktor-Stellvertreterin und Abteilungsleiterin am Berufsbildungszentrum IDM Thun ist.

Dual ist genial»

Zuvor arbeitete die universitär ausgebildete Juristin in der Beratung und im Non-Profit-Management. Ihr Wechsel an die Berufsschule habe einige Leute den Kopf schütteln lassen, gestand Evelyn Mischler ein. Solche Vorurteile aufzulösen, sei eine «gesellschaftliche Aufgabe», erklärte Barbara Gisi. Ebenso gelte es das duale System zu pflegen, um es «in den Köpfen zu implementieren». «Dual ist genial», bekräftigte zudem Rektor Daniel Gobeli. Ein klares Nein zur Antwort auf die Einstiegsfrage gab auch Vera Rentsch. In ihrer Bilanz hob die Berufsberatungsspezialistin jedoch hervor, dass es Investitionen und Anpassungen an die wirtschaftlichen Entwicklungen braucht, um das duale Bildungssystem «für die Zukunft fit zu halten».

