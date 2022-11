Insieme Thun Oberland – «Noch immer gibt es viele Vorurteile und Vorbehalte» Der Verein Insieme setzt sich seit 50 Jahren für die Interessen und Rechte geistig behinderter Menschen ein. Was hat er erreicht? Und welche Ziele liegen noch in weiter Ferne? Marc Imboden

Der Verein Insieme organisiert für Erwachsene, Jugendliche und Kinder diverse Freizeitangebote. Dieses Bild wurde im Kinderlager 2022 in Kandersteg auf einer Schnitzeljagd aufgenommen. Foto: PD

Einen Vertrag abschliessen, abstimmen und wählen, heiraten und eine Familie gründen … Was für jeden mündigen Menschen eine Selbstverständlichkeit ist, ist für viele Frauen und Männer nicht oder nur mit Einschränkungen möglich. Denn sie haben eine geistige Behinderung beziehungsweise kognitive Beeinträchtigung. In der Schweiz gibt es rund 85’000 Personen, die davon betroffen sind. Sie haben keine mächtige politische Lobby, aber einen Verein, der sich um ihre Belange und Interessen kümmert: Insieme, gegründet 1960. 12 Jahre später wurde die Sektion Thun Oberland ins Leben gerufen. Sie feiert dieses Jahr also ihr 50-Jahr-Jubiläum.