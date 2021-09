Baze, der Sprachkünstler – «Noch heute kenne ich kein Mittelmass an Gefühlen» Basil Anliker alias Baze wird längst in einem Atemzug mit Kuno Lauener und Endo Anaconda genannt – und das als Rapper. Wie hat er das geschafft? Martin Burkhalter

Basil Anliker alias Baze zeigt ungekünstelt, dass auch im beschaulichen Bern das Leben wehtun kann, dass auch hier die Menschen lieben und zweifeln und leiden . Foto: Beat Mathys

Der Tiger auf seinem T-Shirt soll auf den Bildern für die Zeitung gut sichtbar sein. Deshalb zupft er es nun immer wieder zurecht, während der Fotograf unablässig auf den Auslöser drückt.

An der BEA etwa vor drei Jahren habe er sich gleich ein halbes Dutzend solcher Batik-T-Shirts mit Tiermotiv geschnappt. «Das ist jetzt mein neuer Style», sagt er und lacht, während er so in kurzen Hosen dasitzt und seine Schultern hüpfen. «Ich ziehe mich oft noch immer an wie ein 18-Jähriger.»

Die Fotosession findet auf dem Areal der ehemaligen Gurtenbrauerei in Wabern statt. Hier hat der Berner Pianist Fabian M. Mueller seinen Proberaum, und hier haben Baze und Mueller in den letzten paar Jahren viel Zeit miteinander verbracht. Zum Beispiel spielten sie hier die berüchtigte «Abstand Session» – ein 45-minütiges Konzert. «Aufgenommen in einer komischen Zeit an einem Abend im März 2020», heisst es unter dem viel beachteten Youtube-Video. Es war Lockdown.