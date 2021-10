Regionalgericht in Thun – Noch fehlt Geld Eine Frau ist wegen Betrugs und Urkundenfälschung angeklagt. Leider fehlte die Beschuldigte gestern wegen Krankheit, weshalb das Gericht kein Urteil fällen konnte. Margrit Kunz

Am Regionalgericht wurde der Fall einer 35-jährigen Ausländerin verhandelt. Da diese aber krankheitsbedingt abwesend war, wird das Urteil erst im Dezember gefällt. Foto: Patric Spahni

Eine heute 35-jährige Ausländerin hat gemäss Anklageschrift in den Jahren 2015 und 2016 mehrere Betrugsdelikte begangen. Die Opfer des Betrugs waren Landsleute, die im Herkunftsland der Frau leben, und die Cornèr Bank SA in Lugano. Der Deliktsbetrag beläuft sich auf total 58’200 Franken, nachdem einem der Opfer 36’000 zurückbezahlt worden sind.

Es war geplant, gestern die Hauptverhandlung in diesem Verfahren durchzuführen und den Fall mit einem Urteil abzuschliessen. Leider wurde die Beschuldigte am Donnerstag krank und konnte nicht im Gericht erscheinen. Weil einer der Privatkläger jedoch extra aus dem Ausland angereist war, entschied Gerichtspräsident Jürg Santschi, den Prozess so weit wie möglich durchzuführen. Die Frau war durch ihren Verteidiger vertreten. Einem Privatkläger konnte die Vorladung im Ausland nicht zugestellt werden.