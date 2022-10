Spiezer Sänger sind 175-jährig – Noch eine Jubelfeier vor dem Abgesang Der älteste aktive Verein in der Gemeinde Spiez feiert seinen 175. Geburtstag. Der Männerchor dürfte am 22. Oktober sein letztes Jubiläum begehen. Jürg Spielmann

Gestern: Diese historische Aufnahme zeigt den Männerchor Spiez an seiner Fahnenweihe anno 1893. Foto: PD

Andere waren schneller. Obwohl der Männerchor Spiez gar ein Jahr älter ist als die moderne Schweiz, wurde in seinem Gründungsjahr 1847 in der Region bereits vielerorts kräftig gesungen: in Thun seit 1829, ebenso in Interlaken (1839), Wimmis (1842), Zweisimmen (1843) und Saanen (1845).