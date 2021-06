Ist es nicht verrückt – wir Menschen wissen, dass wir dereinst sterben müssen. Im Gegensatz zu den Tieren, die – ist zu vermuten – nichts von ihrem Ende ahnen. Zuversichtlich, wenn nicht gar resilient, sind sie ganz dem Moment verhaftet. Als etwa 6-Jähriger erfuhr ich erstmals von der Endlichkeit des menschlichen Lebens.

Erschrocken wandte ich mich an meinen Vater, der Arzt war. Wie alt ein Mensch denn werde, fragte ich ihn. «Er kann 100-jährig werden», antwortete er. Als kindlicher Berufsoptimist folgerte ich glasklar, dass ich dereinst 100 würde. «Bis dann gibt es aber sicher eine Tablette, damit man nicht sterben muss, gell?» meinte ich. Der Fortschrittsglaube der Sechzigerjahre war auch in mir fest verankert. Als Vater vage bemerkte, das mit der Tablette sei nicht so sicher, zweifelte ich an seiner Antwort. Denn ich war sicher, dass es die Antisterbepille längst geben würde, wenn ich mal 100 wäre.



Nun bin ich zwar erst 66, und das Wundermittel ist noch immer nicht erfunden. Gott sei Dank – aber das ist ein anderes Thema. Betrachte ich meine Alterskollegen und -kolleginnen, scheinen sie den Udo-Jürgens-Gassenhauer «Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an!» längst verinnerlicht zu haben – sie wirken, als stünden sie an der Schwelle zu ihrer zweiten Jugend. Ihre Pläne für die nächsten Jahre überborden. Da werden neue Partnerinnen oder Partner gesucht, Häuser geplant, Camper angeschafft, sie reisen herum bis zur Erschöpfung, erlernen neue Sprachen, lancieren bisher unbekannte Hobbys.