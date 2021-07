Teilchenphysik-Ikone – Nobelpreisträger Steven Weinberg gestorben Der Physiker war einer der Väter des modernen Standardmodells der Teilchenphysik und ein leidenschaftlicher Kämpfer für das wissenschaftliche Weltbild. Marlene Weiss

Steven Weinberg im Jahr 1979, dem Jahr, in dem er den Nobelpreis erhielt. Foto: Keystone

In den allermeisten Fällen gilt ein Nobelpreis als die absolute Krönung eines wissenschaftlichen Lebens. Betrachtet man jedoch die Leistungen des Physikers Steven Weinberg, wird die Auszeichnung geradezu zur Nebensache, kaum mehr als ein Verwaltungsakt. Es dürfte kaum einen anderen Physiker geben, der die Entwicklung der modernen Teilchenphysik von den Sechzigern bis in die Achtzigerjahre hinein so geprägt hat wie Steven Weinberg.

Weinberg, geboren am 3. Mai 1933 in New York, war das einzige Kind des jüdischen Ehepaars Frederick und Eva Weinberg. Sein Vater war Gerichtsstenograph, seine Mutter Hausfrau. Sein Interesse für Naturwissenschaften, so erzählte er einmal, erwachte mit einem Chemiebaukasten, den ihm ein Cousin weiterreichte, der lieber Boxen ging – ein folgenreiches Geschenk. Es folgte eine steile Physikerkarriere, Weinberg arbeitete an der University of California in Berkeley, am MIT und war lange Professor in Harvard, bevor er 1982 an die University of Texas in Austin wechselte, wo seine Frau Louise – die beiden waren seit 1954 verheiratet – Juraprofessorin war.