SP-Regierungskandidat Erich Fehr am Steuer seines Lieblings-Bielerseeschiffs Berna. Er vergleicht den Kanton gern mit einem grossen Tanker. Foto: Marcel Bieri

Der Sesseltanz um die sieben Berner Regierungssitze ist normalerweise arm an Überraschungen. Erst recht, wenn – wie am 27. März 2022 – sechs bisherige Regierungsmitglieder wohl wieder antreten. Und doch ist der kantonalen SP am Freitag eine echte Überraschung geglückt. Sie hat mit dem Bieler Stapi Erich Fehr, einem wirtschaftsnahen Brückenbauer zwischen Deutsch und Welsch, einen valablen Kandidaten aus dem Hut gezaubert. Damit hat die SP auf einen Schlag den Kampf um die Mehrheit in der Kantonsregierung lanciert.

Die SP taktiert richtig damit, dass sie besser den frei werdenden Sitz von Beatrice Simon angreift als den Jurasitz des weitherum gelobten «Mister Corona» Pierre Alain Schnegg. Die an der SVP-Spitze schon länger spürbare Sorge, dass die bürgerliche Regierungsmehrheit in Gefahr sein könnte, hat quasi einen Namen bekommen: Erich Fehr. Weil sich für Simons Nachfolge infolge Auflösung ihrer Partei bis jetzt keine zwingende Nachfolgekandidatur ergeben hat, sind die Chancen für eine Konkurrenz von links oder aus der Mitte intakt.