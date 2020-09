Langnauer Geschichte – Nirgends gehts so schön und lustig wie auf dem Bärenplatz Der geplante Neubau am Bärenplatz sorgt in Langnau für Diskussionen. Der Platz hat seit jeher eine grosse Bedeutung, wie Lokalhistoriker Hans Minder erklärt. Markus Zahno

Die denkwürdige Schlägerei aus «Die Käserei in der Vehfreude». Foto: SRF

Es ist die wohl bekannteste Massenschlägerei der Schweizer Kinogeschichte. In der Gotthelf-Verfilmung «Die Käserei in der Vehfreude» gehen die Bauern am Märit mit Fäusten und Stuhlbeinen aufeinander los, stossen sich wahlweise in Marktstände oder den grossen Brunnen. Bald haben die Tumulte den ganzen Platz erfasst. Untermalt werden die schwarzweissen Bilder von der passenden Melodie: «Niene geits so schön u luschtig wie bi üs im Ämmital.»