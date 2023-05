Zelda-Saga – Nintendo veröffentlicht neuen Teil des legendären Videospiels Mit «Tears of the Kingdom» ist nach sechs Jahren ein neuer Teil der Zelda-Saga erschienen. Weltweit stehen deshalb Fans vor Geschäften stundenlang Schlange.

Auch «Tears of Kingdom» dreht sich um die Abenteuer der Prinzessin Zelda und des Kriegers Link. Foto: Screenshot

Der japanische Videospielkonzern Nintendo hat einen neuen Teil der legendären Zelda-Reihe veröffentlicht. Der Verkauf von «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» startete um Mitternacht in der Nacht zum Freitag. Wegen der Zeitverschiebung kamen die japanischen Videospielfans zuerst zum Zug, die europäischen dann sieben Stunden später. Von Tokio bis Paris bildeten sich schon Stunden vorher Schlangen vor Geschäften, die wegen der Zelda-Veröffentlichung nachts öffneten.

Yutaka Hirai hatte bereits seit dem Vormittag mit mehreren Dutzend weiteren Fans vor einem Elektronikgeschäft in Tokio ausgeharrt. «Ich hoffe, dass ich in diesem neuen Spiel die weiten Landschaften und das Abenteuer aus dem vorherigen Spiel wiederfinden werde. Die Welt war so riesig», schwärmte der 30-jährige Angestellte in der Immobilienbranche.

In Tokio stehen Fans in im beliebten Elektronikgeschäft «Yodobashi» Schlange, um das neue Zelda-Spiel zu ergattern. (12. Mai 2023). Foto: Richard A. Brooks (AFP)

Das Spiel dreht sich um die Abenteuer der Prinzessin Zelda und des elfartigen Kriegers Link und kam erstmals 1986 als «The Legend of Zelda» auf den Markt. Die verschiedenen seitdem erschienenen Teile der Saga verkauften sich weltweit über 125 Millionen Mal. Die Reihe gilt als massgeblich bei der Entwicklung sogenannter Open-World-Spiele.

Erwartungen an den Nachfolger sind gross

Mit dem 2017 erschienen Zelda-Spiel «Breath of the Wild» landete Nintendo erneut einen Hit: Es verkaufte sich bis heute 29 Millionen Mal. Entsprechend gross sind die Erwartungen an den Nachfolger. In den vergangenen Wochen veröffentlichte Videoclips des Spiels wurden millionenfach angesehen. Serkan Toto, Analyst bei Kantan Games, erwartet, dass «Tears of a Kingdom» bei weitem «den grössten Beitrag zu Nintendos Umsatz in diesem Jahr leisten» werde.

Die 32-jährige Mizuho Kawakami aus Tokio hat das Spiel online gekauft und vor dem Schlafengehen heruntergeladen, um es am Morgen vor der Arbeit ausprobieren zu können. «Ich war ganz aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, mich in das Abenteuer zu stürzen und werde es wahrscheinlich das ganze Wochenende spielen», sagt sie.

«Auf dieses Spiel haben wir sechs Jahre lang gewartet», sagt der 19-jährige Student Taylor Meguira, der Donnerstagabend in Paris vor einem Videospielladen ausharrte. «Die Zelda-Spiele haben mich meine ganze Kindheit und mein ganzes Leben bis heute begleitet», berichtet die 18-jährige Emilie Sastre.

AFP/lif

