Weltstar gegen Schweizer Partei – Nile Rodgers verurteilt SVP-Werbevideo Der Komponist von «We Are Family» will verhindern, dass die Partei seinen Song für ihre Wahlwerbung nutzt. Er verurteile die Verwendung seines Stücks durch die SVP. Andreas Tobler

Will sich gegen SVP zu Wehr setzen: Nile Rodgers, hier im Juli 2023 beim Montreux Jazz Festival. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Am Montag macht der jüngste SVP-Werbeclip Schlagzeilen, in dem Parteigrössen wie Energieminister Albert Rösti, Präsident Marco Chiesa und Fraktionschef Thomas Aeschi singen und tanzen. Auf Youtube war das SVP-Video aber nur kurz abrufbar. Dann wurde es gesperrt – wegen einer Urheberrechtsbeschwerde von Sony, wie es nun heisst, wenn man den Link zum Video aufruft. Grund für die Beschwerde ist wohl, dass die Melodie des Refrains eine Bearbeitung des Songs «We Are Family» sein könnte, der in der Interpretation der Sister Sledge zu einem Welthit wurde.

Thomas Matter von der SVP bestreitet das: Gegenüber dieser Redaktion sagte er, er habe das Lied zum Werbeclip zusammen mit einem befreundeten Produzenten geschrieben und sich selbst ausgedacht. Als Matter kreativ wurde, war ihm der Song der Sister Sledge wohl nicht unbekannt: Im April berichtete die «Die Republik», dass Matter «We Are Family» als Klingelton für sein Handy nutzt.

Rodgers verurteilt Verwendung seines Songs

Geschrieben wurde «We Are Family» 1979 von Nile Rodgers und Bernard Edwards. Auf Anfrage dieser Redaktion schickte Rodgers Presseagentin gestern kurz vor 20 Uhr folgendes Statement, in dem der Weltstar deutliche Worte wählt: Rodgers habe «We Are Familiy» geschrieben, «damit er der ultimative Song über Inklusion und Vielfalt auf allen Ebenen ist» – und zwar unabhängig «von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht, Religion oder sexueller Orientierung».

Rodgers «verurteile» die Verwendung seines Songs «durch die SVP oder jeden anderen, der sich nicht an die Werte des Liedes und aller anständigen Menschen hält». Der Zweck des Liedes sei es, «allen Freude zu bringen, ohne Ausnahmen!»

Als Rodgers gestern um 23 Uhr sein Statement zum SVP-Clip auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte, wurde er noch etwas deutlicher: Gemeinsam mit seinem Label werde er sich dafür einsetzen, dass der SVP die Verwendung seines Liedes untersagt wird.

