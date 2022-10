Abo Preisgekrönte Wissenschaftsbilder – Ein Blick durchs Mikroskop zeigt eine faszinierende Welt Die Gewinner des diesjährigen «Nikon Small World»-Fotowettbewerbs zeigen Einblicke, die dem menschlichen Auge sonst nicht zugänglich ist. Eine Auswahl der Bilder.

Platz 1: Hand eines Embryos des Grossen Madagaskar-Taggekkos, zusammengesetzt aus Hunderten Einzelbildern. Grigorii Timin und Michel Milinkovitch, Universität Genf. Foto: Grigorii Timin und Michel Milinkovitch, Universität Genf

Marlene Weiss

Es sind erstaunliche Gebilde, die auf den Gewinnerbildern des diesjährigen «Nikon Small World»-Fotomikrografie-Wettbewerbs zu sehen sind. Man braucht allerlei Gerätschaften, um diese Welt des Kleinen zu erkunden. Aber es lohnt sich: Man findet dort nicht nur interessante Wissenschaft, sondern auch grosse Schönheit. Es ist wie ein Ausflug in ein Paralleluniversum oder in eine Fantasiewelt. Aber alles, was hier zu sehen ist, ist echt. Die Bilder wurden zwar teils aus Einzelaufnahmen zusammengesetzt, bearbeitet oder koloriert, aber sie zeigen reale Objekte und Strukturen.