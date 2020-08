Die Kochwelt trauert – Nik Gygax ist gestorben Der mit 18 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Spitzenkoch ist tot. Der Besitzer des Gasthofs Löwen in Thörigen hat sich von einem Spitalaufenthalt nicht erholt.

Vor über 30 Jahren hat Nik Gygax seinem Vater den «Löwen» in Thörigen abgekauft. Foto: Thomas Peter

Seit 1996 wurde er vom Restaurantführer Gault Millau ununterbrochen mit 18 Punkten ausgezeichnet: Nik Gygax, der in seinem Leben in zahlreichen renommierten Lokalen wie dem Hotel Baur au Lac in Zürich, dem «Palace» in Gstaad oder dem Hotel Schweizerhof in Bern gearbeitet hat, war ein Meister seines Fachs. Letzten Freitag ist der in Thörigen geborene Koch verstorben, wie im Gault-Millau-Channel zu lesen ist.

Vor über 30 Jahren kaufte Gygax den Gasthof Löwen in seinem Heimatdorf von seinem Vater. 1985 erhielt er erstmals 15 Punkte von Gault & Millau. Gygax war Gründungsmitglied der Koch-Vereinigungen «Jeunes Restaurateurs» sowie der «Les Grandes Tables de Suisse» und gehörte zu den dienstältesten Gourmetköchen der Schweiz.

