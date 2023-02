Michaela Oberhofer ist Kuratorin für Afrika und Ozeanien sowie Leiterin des Bereichs Sammlungsdienste am Museum Rietberg. Sie hat gemeinsam mit Esther Tisa Francini die Forschungsarbeit der Benin Initiative Schweiz geleitet. Foto: Museum Rietberg

Bei 21 Objekten aus dem Königreich Benin, die sich im Besitz von Schweizer Museen befinden, ist «eindeutig erwiesen», dass sie 1897 beim Raubzug der Engländer auf Benin-City geplündert wurden und dann über Mittelsmänner in die Schweiz gelangten. Dazu kommen 32 weitere Objekte, die damals mit «grosser Wahrscheinlichkeit» geplündert wurden. Zu diesem Ergebnis kommt der Bericht, den die Benin Initiative Schweiz (BIS) am Donnerstag Vertretern des nigerianischen Staates im Museum Rietberg in Zürich übergeben hat.

Bei der BIS handelt es sich um einen Zusammenschluss von acht Schweizer Museen, die unter Federführung des Museums Rietberg und mit Mitteln des Bundesamtes für Kultur im vergangenen Jahr ihre Bestände aus dem ehemaligen Königreich Benin erforscht haben. Insgesamt wurden 96 Objekte identifiziert, deren Herkunft, Funktion und Gestalt von einer Schweizer Anthropologin und einer nigerianischen Historikerin beschrieben wurden.

Folgende Museen gehören zur BIS: Bernisches Historisches Museum, Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen, Musée d'ethnographie de la Ville de Genève, Musée d'ethnographie de la Ville de Neuchâtel, Museum der Kulturen Basel, Museum Rietberg Zürich, Museum Schloss Burgdorf, Völkerkundemuseum der Universität Zürich.

Der Bericht ist jetzt Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen zwischen den Schweizer Museen und den nigerianischen Behörden. So wurde beim Treffen in Zürich eine Joint Declaration of the Swiss Benin Forum verlesen, deren erster Punkt festhält, dass «das Eigentum an den Gegenständen, die 1897 geplündert oder wahrscheinlich geplündert wurden, an den ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben werden sollte».

Dieser «transfer of ownership» bedeutet nicht automatisch, dass die Objekte physisch an Nigeria zurückgegeben werden müssen. Es ändern sich aber die Besitzverhältnisse. Manche Benin-Objekte werden künftig als nigerianische Leihgaben in Schweizer Museen zu sehen sein. Dabei betonte Prinz Agahtise Erediauwa, der die Interessen des Oba und des Palastes von Benin an der Zürcher Tagung vertrat, dass die Benin-Bronzen «an ihren genauen Herkunftsort zurückkehren müssten». Professor Abba Isa Tijani, der Generaldirektor der Nationalen Kommission für Museen und Monumente, sagte hingegen, dass er nicht wolle, dass die europäischen Museen von Benin-Bronzen geleert würden. Die Kulturgeschichte Benins müsste auch in Zukunft in europäischen Museen ihren gewichtigen Platz haben. (hm)