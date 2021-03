Menuhin Festival Gstaad – Nigel Kennedy kommt für den verstorbenen Chick Corea Am 25. Juli hätte im Festival-Zelt der 80. Geburtstag von Chick Corea gefeiert werden sollen. Für die verstorbene Jazzlegende kommt nun Wirbel-Geiger Nigel Kennedy am 29. Juli. Svend Peternell

Nigel Kennedy spielte schon 2008 am Menuhin Festival Gstaad. Foto: PD/Jonas Bach

Am 9. Februar ist die US-Jazzlegende Chick Corea im 79. Lebensjahr nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Der legendäre Pianist hätte am 25. Juli im Festival-Zelt Gstaad seinen 80. Geburtstag feiern sollen. Ein Ersatzkonzert am gleichen Tag wird es nicht geben. Das hat Artistic Director Christoph Müller schon vor 10 Tagen bekannt gegeben.

«Grenzenlose Kunst»

Kommen wird nun Nigel Kennedy, wie Müller bestätigt: «Auch dieser Künstler versteht Musik als eine grenzenlose Kunst: Am 29. Juli werden mit dem Programm ‹When I’m 64› an einem Abend gleichermassen Bach, die Beatles und Jimi Hendrix zu hören sein.»