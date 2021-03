Langenthaler Wortgeschichten – Niflig Halb daneben ist fast getroffen: An dieser Stelle interpretiert Stadtliterat Alexander Estis Mundartwörter auf seine Weise. Alexander Estis

In Talgegenden kann es niflig werden. Illustration: PD / Alexander Estis

Über weiten Regionen der Schweiz kommt es im Laufe der nächsten Tage zu Wettererscheinungen. Ohne dass Extremtemperaturen erreicht würden, bleibt das Wetter insgesamt eher wechselhaft. Einzelne Ausnahmen vor allem in Berggebieten bestätigen dabei die Regel. Hier bilden sich zum Teil Böen. In Talgegenden kann es am Morgen niflig werden. Aber das ist in jedem Tal anders, und ohnehin kann man es beim Wetter nie so genau wissen.