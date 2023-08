Niesenbahn steht weiter still – Ursache offen – der Motor ist es aber nicht Vermutlich habe ein Problem in der Elektronik zur Panne geführt, erklärt Urs Wohler, Geschäftsführer der Niesenbahn. Noch ist nicht klar, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Samuel Günter

Die Niesenbahn verkehrt bis auf weiteres nicht. Noch ist die Ursache für die Panne von Samstagabend nicht klar. Foto: Bruno Petroni

«Die gute Nachricht ist, es liegt nicht am Motor», sagt Urs Wohler auf Anfrage dieser Zeitung. «Wir haben erst befürchtet, dass die Ursache des Defekts dort zu suchen ist», erklärt der Geschäftsführer der Niesenbahn. Diese steht seit Samstagabend still. Einen Schaden am Motor, der wohl teuer und aufwendig zu beheben gewesen wäre, könne man nun seit Montagmorgen ausschliessen.