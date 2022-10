Gleitschirmsport: Vor dem 11. X-Alps – Niesen wird X-Alps-Wendepunkt Die Wahl des Niesens als Wendepunkt am X-Alps 2023 kommt einer Hommage für drei Frutiger Weltklassepiloten gleich. Bruno Petroni

Ein Gleitschirmflieger über dem Niesengipfel: Ende Juni 2023 werden die weltbesten X-Alps-Protagonisten hier vorbeikommen. Foto: Bruno Petroni

Seit knapp drei Wochen sind die für das 11. X-Alps-Gleitschirmrennen über den ganzen Alpenkamm selektionierten Athleten bekannt. Mit am Start werden auch der siebenfache X-Alps-Sieger Christian «Chrigel» Maurer (40) und der letztjährige Zweite Patrick von Känel (28) sein – beide aus Frutigen. Der weitere wettkampferfahrene Frutiger Sepp Inniger (26), der seit kurzem in Kandersteg wohnt, hat bereits X-Alps-Erfahrung als Betreuer von Patrick von Känel, startet aber zum ersten Mal selber als Teilnehmer. Als weitere Schweizer Vertreter starten der Urner Reto Reiser erstmals und die Unterwalliserin Yaël Margelisch zum zweiten Mal am X-Alps.