Wahlen in Seeberg – Niemand will den Präsidenten machen Die Kandidatensuche war wie erwartet schwierig – und blieb erfolglos. Weshalb das Gemeindepräsidium vorerst vakant bleibt. Die Vizepräsidentin übernimmt ad interim. Sebastian Weber

Die Gemeinde startet ohne Präsident ins neue Jahr. Foto: Thomas Peter

Dass die Kandidatensuche in Seeberg nicht einfach wird, damit war zu rechnen. Ist doch das Anforderungsprofil diesmal besonders anspruchsvoll: Wer sich neu als Nachfolger für den abtretenden Andreas Mühlemann (BDP) in den Gemeinderat wählen lässt, müsste sogleich auch das Präsidium übernehmen. Von den anderen vier Bisherigen, die alle wieder kandidieren, will das Amt niemand ausüben.

Die Parteipräsidenten der SVP und der BDP, deren Parteien den Auftrag erhielten, Kandidaten aufzutreiben, waren sich daher schon früh einig: Die Suche wird so eindeutig schwieriger. Das hat sich nun bestätigt. Nachdem die SVP bereits im Oktober mitgeteilt hat, dass ihre Suche erfolglos geblieben sei, steht nun fest, dass auch die zweite Ortspartei, die BDP, nicht fündig wurde.