Teure Sanierung in Ittigen – Niemand will an den Schwachstellen schuld sein Wurde gepfuscht? Und wer ist verantwortlich? Die Antwort ist schwierig, aber klar ist: Hinter den Kulissen stritt der Bund mit dem Totalunternehmer HRS über die Baumängel. Simon Wälti

Schwachstellen des Verwaltungsgebäudes in Ittigen sind etwa das Atriumdach, die Fassade und das Untergeschoss. Foto: Beat Mathys

15 Jahre nach der Einweihung will der Bund ein Verwaltungsgebäude in Ittigen für 54 Millionen Franken aufwendig umbauen und sanieren. Auf die Sanierung entfallen 22,5 Millionen Franken. Das zuständige Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) hielt gegenüber dieser Zeitung fest, eine Sanierung innert 15 bis 20 Jahren sei «nicht üblich, aber bei den vorhandenen baulichen Schwachstellen notwendig». Diese zeigen sich etwa an der Fassade, bei der Dachkonstruktion sowie beim eindringenden Grundwasser.

Das wirft die Frage auf, wie solche Probleme bei einem Vorzeigeprojekt überhaupt auftreten konnten. Die ursprünglichen Kosten für die drei in den Jahren 2004 und 2005 erstellten Gebäude an der Mühlestrasse beim RBS-Bahnhof Papiermühle betrugen inklusive Landkauf 103 Millionen Franken.