Missstand in Schweizer Spitälern – Niemand weiss, wie viele vermeidbare Fehler es bei Operationen gibt Ein Tessiner Arzt hat der falschen Patientin beide Brüste amputiert. Doch solche schwerwiegenden Vorfälle werden hierzulande nicht erfasst. Das soll sich jetzt ändern. Alexandra Bröhm

Vermeidbare Operationsfehler mit schwerwiegenden Folgen kommen in der Schweiz schätzungsweise hundert Mal pro Jahr vor. Foto: Getty Images

Es ist der Albtraum jeder Patientin: Als eine Tessinerin im Jahr 2013 in der Luganeser Klinik Sant’Anna in den Operationssaal geschoben wurde, war eigentlich nur ein kleiner Eingriff geplant. Die Frau litt an Brustkrebs, doch der Tumor war nicht gross und lag unter der Brustwarze. Eine Amputation der Brust war nicht nötig.

Doch als die Patientin aus der Narkose aufwachte, waren beide Brüste weg. Als Erklärung bekam sie zu hören, der Tumor sei grösser als erwartet gewesen, und die zweite Brust habe der Operateur aus ästhetischen Gründen gleich mitentfernt.