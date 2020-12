Leserantwort – Niemand weiss, was hier heranwächst Beim Gebilde an Hans Rudolf Affolters Brunnstock handelt es sich um ein Insektennest. Doch wer hat es gebaut? Melissa Burkhard

Kurz nach dem Verschwinden der schwarzen Wespen entdeckte Hans Rudolf Affolter dieses Nest an seiner Hauswand. Foto: zvg

Leser Hans Rudolf Affolter hatte in diesem Herbst Besuch von schwarzen Wespen. Plötzlich waren die Tierchen verschwunden, an seinem Brunnstock entdeckte er daraufhin jedoch ein «komisches Gebilde». «Handelt es sich hierbei um eine Art Wespennest?», fragte er sich und bat die Leserschaft um Hilfe.

In einem Punkt sind sich die Leserinnen und Leser des Forums einig: Das Gebilde am Brunnstock ist ein Insektennest. Schwieriger zu beantworten ist die Frage, wer für den Bau verantwortlich ist.

Nicole Clerc aus Lyss vermutet, dass die Gattung der Töpferwespe (Eumenes) hinter dem Nest steckt. Sie entdeckte in diesen Sommer nämlich ein ähnliches Gebilde wie das von Hans Rudolf Affolter an ihrem Fensterrahmen und beobachtete die Entstehung des Nestes sogar: «Die Töpferwespe baut aus einem Lehmgemisch einzelne Brutzellen, in die dann ein Ei abgelegt wird», schreibt die Leserin. Danach gehe die Wespe auf Jagd nach Beute und lege ihr betäubtes Opfer schliesslich im Nest ab, bevor die Zelle komplett verschlossen werde. Die Töpferwespe ist aber nicht schwarz, sondern braun, mit dem klassischen gelb-schwarz gestreiften Hinterleib.

Die Töpferwespe bei der Arbeit. Foto: zvg

Anderer Meinung ist Roland Christoph aus Bettlach. Seine Vermutung: «Es handelt sich dabei um ein Nest der Grossen Lehmwespe aus dem Mittelmeerraum.» Auch Jürg Sommerhalder aus Nürensdorf erinnert das Gebilde an das Nest der Lehmwespe, auch Delta unguiculatum genannt. Allerdings sei auch diese braun und nicht schwarz.

Besser zur Beschreibung des Tiers, aber schlechter zum Nest passe deshalb die Schwarze Mörtelbiene (Megachile parietina). «Die Weibchen dieser Art sind tatsächlich schwarz, und sie bauen ein ganz ähnliches Lehmnest», schreibt Jürg Sommerhalder. Allerdings sei deren Nest in aller Regel nicht so exponiert. Auch für Walter Blaser aus Laupen treffen Aussehen und Art des Nestes am ehesten auf die Schwarze Mörtelbiene zu. Aber: «Diese Biene ist sehr selten und kommt eigentlich nur an wenigen Stellen, vor allem im Wallis, vor.» Allerdings sei durch die Klimaerwärmung nicht auszuschliessen, dass sich südliche Arten vermehrt auch zu uns verlagern. Vollumfassend beantwortet werden kann Hans Rudolf Affolters Frage also nicht. Vielleicht besuchen ihn die schwarzen Wespen im nächsten Jahr ja erneut und er kann beobachten, ob sie wirklich für den Bau an seinem Brunnstock verantwortlich sind. (mbl)