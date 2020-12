Leserreaktionen – «Niemand spricht über die kolonialen Umstände» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Rassismus, welcher einem Oberaargauer Reformhaus vorgeworfen wird.

Die gerösteten Erdnüsse vom Reformhaus Düby sind in Samichlaus-Säckchen mit stereotypisierender Abbildung verpackt. Foto: Christian Pfander

Zu «Diese Erdnüsse provozieren eine Rassismusdebatte»

Es stellt sich hier die Frage, wer Rassismus und Erinnerungen an Kolonialismus schürt. Wenn ein fröhliches Gesicht, egal welcher Hautfarbe, menschenverachtende Gedanken an Sklaverei hervorruft, so ist dies nicht ein Problem der Händler und derjenigen, die so ein Gesicht auf einer Verpackung aufdrucken. Es ist ein äusserst bedenkliches Problem derjenigen, die solche Gesichter grundlegend mit Rassismus und Sklavenhandel verknüpfen, um damit Mitmenschen in nächster Umgebung zu radikalisieren. Wenn in diesen Tagen von anderen Händlern Massen von Erdnüssen vermarktet werden, spricht niemand über die kolonialen Zustände, in denen sich die entsprechenden Bauern befinden. Das fröhliche Gesicht auf der Kinderschokolade erinnert auch nicht an die Zeiten der Verdingung und Kinderarbeit in der Schweiz, nur weil es hellhäutig ist. Thomas Tschirren, Niederönz

Zu «Die Grünen rütteln am Ständemehr»

Ausgerechnet Nationalrätin Regula Rytz (Grüne), die sich angeblich für Minderheiten einsetzt, möchte das Ständemehr abschaffen. Wäre eine Initiative der SVP in dieser Form abgelehnt worden, wäre die Welt für die Grünen in Ordnung. Unter Demokratie stellt sich Regula Rytz wohl eine «links-grüne Städtediktatur» vor. Das ist ein trauriges Demokratieverständnis. Peter Ernst-Jost, Brienz

Kaum hat Links-Grün eine Abstimmung verloren, sollen die Regeln geändert werden. So schnell gelten die angeblich so hochgehaltenen Ideale nichts mehr. Einerseits wird von diesen Kreisen immer versprochen, sich für den Schutz von Minderheiten einzusetzen wie beispielsweise für geflüchtete oder einkommensschwache Personen. Kaum haben nun die kleineren Kantone der Konzernverantwortungsinitiative Einhalt geboten, soll das Ständemehr abgeschafft werden, damit bloss noch die Masse entscheiden dürfte. Das Ständemehr wurde seinerzeit doch eben gerade zum Schutz der schwächeren Kantone vor der Übermacht der grossen Kantone eingeführt. Es war ein Entscheid von politischer Klugheit. Soll dieses jetzt aus kurzsichtigen, politischen Machtgelüsten zerstört werden? Logischerweise nicht, wenn man die Geschichte unseres Landes bedenkt und berücksichtigt. Peter Bolliger, Münsingen

Wir sind enttäuscht: Unser Minderheitenschutz, das Ständemehr, hat schlussendlich dazu geführt, dass wir Minderheiten in vielen Ländern den korrupten Regierungen und Konzernen weiterhin schutzlos aussetzen. Ist dies der Minderheitenschutz, den wir in unserer Schweiz so hochhalten? Geri Schuster und Marlen Feller, Thun

Zu «Dieser Abstimmungskampf war erst der Anfang»

Ein grosser Teil der Bevölkerung wird wohl sauer sein auf Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP). Nicht nur, weil sie, wie sie verharmlosend sagt, die Meinung des Bundesrates vertreten habe. Das ist ihr Recht und auch erwünscht. Sie hat aber zum einen den zahnlosen Gegenvorschlag zu verantworten und zum anderen zu Gunsten der Initiativgegner Abstimmungskampf betrieben. Sie hat den Bogen überspannt. Wäre sie in gleicher Funktion in einem der Länder tätig, um die es der Initiative geht, dürfte sie sich wohl eines Geldsegens erfreuen. Gemäss Umfragen haben 55 Prozent der Frauen der Initiative zugestimmt. Sie liessen sich nicht durch Halb- und Unwahrheiten blenden. Karin Keller-Sutter jedoch sorgte mit ihrem Einsatz gegen die Initiative dafür, dass geschädigte Opfer fehlbarer Schweizer Firmen in korrupten Ländern immer noch nicht zu ihrem Recht kommen und es auch nicht werden. Damit ist ihr Ruf der Korrektheit angekratzt. Das Elend der Opfer berührt sie offenbar kaum. Walter Stucki, Hünibach

Zum Leserbrief von Renate Bigler «Das vergisst man nie»

Als Tierfreund tut es mir sehr leid, wenn Schafe und Ziegen gerissen werden. Der Wolf ist auch ein Tier. Ich frage mich, ob alle Bauern weinen, wenn ihre Tiere für den Transport zum Schlachthof abgeholt werden. Ich habe gelesen, dass die Halter für jedes tote Tier vom Bund entschädigt werden. Wäre es nicht sinnvoller, mit Subventionen Elektrozäune zu installieren und Hunde anzuschaffen? Somit wären auch die scheuen Wanderer geschützt. Weniger Leid, weniger Tränen. Gilbert Baumgartner, Kehrsatz