Fusion Bern-Ostermundigen – Niemand ist mit dem ersten Fusionsvorschlag zufrieden Der von der Stadt Bern kommunizierte Vorschlag zur politischen Integration von Ostermundigen wird hüben wie drüben heftig kritisiert. Naomi Jones

Da war noch eitel Freude: Die Gemeindepräsidenten beim Besuch des Ostermundiger Parlaments im Berner Rathaus. Foto: Franziska Rothenbühler

Seit Donnerstagmorgen ist klar, wie Ostermundigen in einer Übergangszeit nach der Fusion in Bern politisch vertreten sein soll. Die Stadt Bern teilte dies den Medien und den Stadtratsmitgliedern mit. Der Inhalt des Papiers stösst allerdings auf wenig Gegenliebe.

Wie ein «schwieriges Kind»

Es sieht vor, dass Ostermundigen für eine Übergangszeit eine Person wählt, die als Integrationsbeauftragte die Anliegen Ostermundigens im Berner Gemeinderat vertritt. Sie soll kein vollwertiges Mitglied der Exekutive sein, sondern nur bei Themen, welche die Fusion oder Ostermundigen betreffen, an den Sitzungen teilnehmen. Sie erhält das Recht, Anträge zu stellen. So werde die parteipolitische Zusammensetzung des Gemeinderats nicht verzerrt, schreibt Bern. «Das klingt, als müsste das schwierige Kind Ostermundigen in die Klasse integriert werden», kritisiert die Ostermundiger Parlamentarierin Daniela Feller (FDP).